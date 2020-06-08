«Непостижимым образом COVID-19 исчез»

«Рамблер» продолжает следить за публикациями врача Евгений Пинелиса, который работает в США. Мы публикуем отдельные выдержки. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Евгений заметил, что работа вновь «вернула себе все прошлое очарование». И объяснил:

«Мы позабыли, как же интересно работать в реанимации в нормальной жизни. Ковидный обход длился вечность, но при этом разговор шел исключительно о настройках аппаратов ИВЛ и методах лечения, которыми пичкали этих несчастных. Все эти бесконечные терапии под вопросом, ответы на которые мы так и не получили.

Не поймите меня неправильно, я обожаю баловаться с настройками ИВЛ и поддерживающих терапий, но за месяц это немного приелось».

Теперь же вновь появилась возможность читать и слушать лекции, тренинги-симуляции.

«В понедельник, закончив спокойно обход, потребовавший респиратора лишь для успокоения личной паранойи при экстренной интубации, я прочитал лекцию по ОРДС, модифицировав ее под нужды ковида и поминая доктора Гатинони с недостаточностями Эл и Эйч типов. Вернулись ежедневные лекции всевозможных специалистов и тренинги-симуляции».

Также врач подчеркнул, что теперь коронавирус ушел в тень, и в больницы вернулись пациенты и с другими диагнозами.

«Непостижимым образом ковид исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые, скрипя заторможенной Тоцилизумабом иммунной системой, бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь».

Евгений рассказал о том, как изменилась жизнь больницы в целом.

«Нековидное приемное отделение, стоявшее практически пустым все два месяца эпидемии, поражает цветистым разнообразием. Вот скучающие полицейские играются телефонами вокруг прикованного наручниками к койке дядьки, пожаловавшегося на какое-то недомогание в участке. Уверен, что они рады оплаченному безделью вместо ночи в каком-нибудь Ист-Виладже».

Жизнь, несмотря на протесты, возвращается нормальное русло.

«Пытаюсь выразить презрение всеми не покрытыми собственной маской участками лица, но получается лишь радость от вероятного возвращения хоккейного сезона в августовской духоте».

Что касается коронавируса, то и пациентов, и медиков, заболевших инфекцией, становится гораздо меньше.

«В ковидной зоне приемника тишина. Два пациента, оба дышат сами, никакой кислородной поддержки им не требуется. Скучающая команда спряталась за ревущим фильтром. СИЗы всех сортов валяются вокруг, респираторы задраны на лоб. Давно уже не заболевал никто из персонала».

При этом еще недавно картина была прямо противоположная:

«Полтора месяца назад это помещение было забито до отказа, а между каталками с пациентами приходилась планировать маршрут, все одно матерясь при неизбежном касании казалось бы навсегда загрязненных поверхностей».

«Измененные респираторами голоса требовали этомидат, пропофол, рокурониум, глайдоскоп, адреналин, кальций, факиншит. Представлялось, что при каждом механическом или человеческом нажатии на грудную клетку под ритм «Stay alive» в воздух вылетает рой ковидных спор», — вспоминает Евгений.

Врач резюмирует:

«Днем я наткнулся на ссылку: «Это официальная информация. Сегодня в городе НЙ не умерло ни одного человека от ковида-19». Я не стал проверять не фэйк ли это ньюз. Это совершенно неважно. Возможно с четырех часов пополудни новость перестала быть актуальной. Но все равно, ковид уходит из города, протесты затихают, возможно скоро откроют Shakespeare and с чудесной надписью».

Facebook.com/evgeny.pinelis

«Пожалуйста, обратите внимание: постапокалиптическая секция художественной литературы была перемещена в текущие события».