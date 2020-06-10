Раскрыты причины развития рака легких у некурящих

Исследователи из медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете рассказали, почему у некурящих людей развивается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая провоцирует онкологию. Об этом сообщает Eurekalert.

ХОБЛ чаще всего диагностируют у курильщиков, но она может развиться и у людей без вредных привычек. Так, 39% заболевших никогда не курили.

Чтобы выяснить, почему люди без пагубных привычек подвержены этому заболеванию, ученые проанализировали результаты компьютерной томографии (КТ) более 6500 людей.

Выяснилось, что у людей с недостаточным размером дыхательных путей относительно легких, может развиваться ХОБЛ вне зависимости от образа жизни.

"Наши результаты показывают, что такой дисанапсис является основным фактором риска ХОБЛ — наравне с курением сигарет. Считается, что дисанапсис возникает в раннем возрасте. Понимание биологической основы этого процесса поможет воздействовать на ситуацию на ранних этапах жизни человека и поспособствовать нормальному развитию легких", — заключили ученые.