Россияне остались без лекарства из-за COVID-19 

Россияне, страдающие аутоиммунными ревматическими заболеваниями — волчанкой, артрозом и артритом, — в течение трех месяцев испытывают трудности с покупкой лекарств. Об этом сообщает издание "Известия".

Так, в аптеках сложно найти препараты гидроксихлорохина ("Плаквенил", "Иммард"), которые применяются при лечении коронавируса. В итоге примерно 150 тысяч пациентов не получают назначенную терапию.

Отмечается, что стоимость препаратов выросла, но все равно лекарства не поступают в аптеки, так как они идут на лечение стационарных пациентов с коронавирусом.