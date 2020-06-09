Россияне остались без лекарства из-за COVID-19 

Россияне, страдающие аутоиммунными ревматическими заболеваниями — волчанкой, артрозом и артритом, — в течение трех месяцев испытывают трудности с покупкой лекарств. Об этом сообщает издание "Известия".
Так, в аптеках сложно найти препараты гидроксихлорохина ("Плаквенил", "Иммард"), которые применяются при лечении коронавируса. В итоге примерно 150 тысяч пациентов не получают назначенную терапию.
Отмечается, что стоимость препаратов выросла, но все равно лекарства не поступают в аптеки, так как они идут на лечение стационарных пациентов с коронавирусом.
Кроме того, в частных и государственных аптеках сложно купить иммунодепрессанты "Тоцилизумаб" ("Актемра"), "Азатиоприн", "Микофенолата мофетил" ("Мелсепт", "Майфортик"). Согласно последним рекомендациям Минздрава, девять препаратов используются при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других. Член президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова опасается, что они могут исчезнуть из продажи.
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