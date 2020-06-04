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Мясников рассказал об опасных способах лечения печени 

Анастасия Иванова 1 час назад
Мясников назвал опасные способы лечения печени
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников назвал самые опасные способы лечения печени. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам Мясникова, опасно лечить печень с помощью гепатопротекторов и чисток.
«Как вы можете чистить печень, не понимая, что вы делаете? У нас почти 200 названий гепатопротекторов, реально действуют всего 3–4, остальные можно просто выбросить в мусорку», — заявил медик.
Александр Мясников добавил, что больше всего опасны китайские препараты. В 30 процентах из них есть компоненты, которые не указывают в составе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников назвал альтернативу витаминам из аптеки.
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