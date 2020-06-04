Мясников назвал альтернативу витаминам из аптеки 

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

Врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников рассказал об альтернативе витаминным комплексам, которые продаются в аптеках. Об этом сообщает РИА Новости.

Мясников рассказал, что полезные вещества можно легко найти на рынке. По его словам, сезонные овощи и фрукты, мясо птицы и говядина содержат много полезных микроэлементов.

"Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные", — рассказал врач.

Кроме того, Мясников добавил, что важно много двигаться, находиться на солнце и чистом воздухе. Это позволяет укрепить здоровье.