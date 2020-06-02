Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов 

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о дезинфекции подъездов. Своим мнением он поделился в эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

По мнению Мясникова, если регулярно дезинфицировать все поверхности в подъездах домов, бактерии могут стать устойчивыми к антисептическим средствам, что в свою очередь может привести к распространению бактериальных инфекций.

Врач объяснил, что на поверхностях вирусы живут не так долго, а если они там и есть, то в неактивной форме, заразиться в этом случае довольно сложно.