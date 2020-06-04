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Простое средство для восстановления суставов 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как справиться с болезнями суставов. Из-за старения организма и неправильного образа жизни суставы изнашиваются и начинают работать хуже, что приводит к появлению артроза. Если эта проблема коснулась и вас, то попробуйте использовать напиток из овсяных хлопьев. Это средство помогает выработке естественной смазки и улучшает работу суставов. Ролик расскажет, как приготовить средство и как его применять.
Ранее «Рамблер» рассказывал о простом тесте на изношенность сердца после 40 лет.
Болезни и лекарства , Видео , Народная медицина
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