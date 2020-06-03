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Простой тест на изношенность сердца после 40 лет 

Елизавета Назарова 1 час назад
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Фото: depositphotos.com
По статистике, заболевания сердца повышают риск преждевременной смерти, но часто такие болезни не имеют симптомов, а иногда боли и неприятные ощущения списывают на другие органы. Чтобы проверить сердце, нужно проходить обследования и сдавать анализы, но есть два предварительных теста на физические способности человека. "Рамблер" рассказывает, как самостоятельно проверить здоровье главного органа.
Существуют два теста, для которых вам понадобится только умение измерять пульс и лестница. Они подойдут для людей после 40 лет, которые сомневаются в здоровье своего сердца. Также тест нужно проводить среди тех, кто никогда не был фанатом спорта.
В рамках первого теста нужно пройти 80 ступени, обычно это эквивалентно четырем этажам. Перед тем, как проводить тест, нужно немного размяться, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на ноги и подготовить тело к подъему. Когда вы доберетесь до цели, измерьте свой пульс. Он не должен превышать 140 ударов в минуту. В случае, если сердцебиение участилось сильнее, нужно проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования.
Существует второй тест, но он гораздо сложнее первого. Для него нужна лестница, доходящая до 11-12 этажа. Это расстояние нужно пройти за четыре минуты. Важно, чтобы нагрузка была равномерной, то есть не стоит бежать первые два пролета, а потом медленно подниматься. Во время теста допустима одышка и учащенное сердцебиение, это нормально для здорового человека. Если на подъеме появилась боль в груди и покалывания, то нужно остановиться и прервать эксперимент, а потом обратиться к врачу. Мужчины и женщины за 40 должны за четыре минуты проходить 11-12 этажей. В случае, если этого сделать не удасться, значит у человека достаточно изношена сердечная мышца, поэтому нужно обращаться к медикам.
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