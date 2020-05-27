Раскрыты 10 главных симптомов сахарного диабета

Американские медики назвали главные симптомы сахарного диабета. Об этом сообщает CNN.

По данным ВОЗ, количество пациентов, страдающих от данного недуга, с 1980 года увеличилось в четыре раза и сейчас составляет 422 миллиона человек.

Так, в США сахарный диабет является седьмой по распространенности причиной смерти. По последним оценкам, от недуга страдает 10% населения страны.

Одна из главных причин осложнений заболевания — поздняя диагностика. В связи с этим эксперты составили список основных симптомов сахарного диабета, при наличии которых необходимо обратиться к врачу. Среди них повышенный аппетит, постоянная жажда, усталость, ухудшение зрения, частое мочеиспускание, сухость кожи, сильное чувство голода, онемение рук и ног, частые инфекции и необъяснимая потеря веса.