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Врачи раскрыли 10 симптомов развития сахарного диабета 

Мира Маркина 4 часа назад
Раскрыты 10 главных симптомов сахарного диабета
Фото: depositphotos.com
Американские медики назвали главные симптомы сахарного диабета. Об этом сообщает CNN.
По данным ВОЗ, количество пациентов, страдающих от данного недуга, с 1980 года увеличилось в четыре раза и сейчас составляет 422 миллиона человек.
Так, в США сахарный диабет является седьмой по распространенности причиной смерти. По последним оценкам, от недуга страдает 10% населения страны.
Одна из главных причин осложнений заболевания — поздняя диагностика. В связи с этим эксперты составили список основных симптомов сахарного диабета, при наличии которых необходимо обратиться к врачу. Среди них повышенный аппетит, постоянная жажда, усталость, ухудшение зрения, частое мочеиспускание, сухость кожи, сильное чувство голода, онемение рук и ног, частые инфекции и необъяснимая потеря веса.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что нужно знать и делать при пандемии, если у вас сахарный диабет.
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