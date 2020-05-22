Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач объяснила, чем опасны абрикосы 

Мира Маркина 2 часа назад
Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей "Москва", чем опасны абрикосы.
Специалист отметила, что из-за чрезмерного употребления фрукта у человека могут развиться проблемы с желудочно-кишечным трактом, что связано с брожением в кишечнике.
Стародубова согласилась с тем, что в абрикосах действительно содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет, нервную и сердечно-сосудистую системы. Но вместе с тем в день следует съедать не более 200-300 граммов абрикосов.
Помимо этого, эксперт заявила, что не стоит употреблять ядра абрикосовых косточек, поскольку в них содержится амигдалин. По словам Стародубовой, даже в небольших концентрациях это вещество опасно для организма "вплоть до потенциально летального отравления".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кому опасно есть имбирь и чеснок.
Комментарии 8
Болезни и лекарства , Видео , Антонина Стародубова , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о жизни лечащих COVID-19 врачей в отелях
Стало известно о жизни лечащих COVID-19 врачей в отелях
Какие напитки спасут иммунитет во время пандемии
Какие напитки спасут иммунитет во время пандемии
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Как магнитные бури влияют на здоровье
Как магнитные бури влияют на здоровье
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение