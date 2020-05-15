Кому опасно есть имбирь и чеснок

В эпоху пандемии интерес народа к корню имбиря подскочил, как никогда. Конечно, многие знают о его полезных свойствах для иммунитета. Почти такой же популярностью пользуется чеснок, уже не одно десятилетие спасающий многих от болезней.

Однако, как выяснил "Рамблер", для некоторых прием имбиря или чеснока может грозить неприятными последствиями.

Так, несмотря на полезные свойства имбиря, это пряный продукт людям с функциональной диспепсией может принести боль в области желудка, а тем у кого рефлюкс (изжога и отрыжка) и геморрой может серьезно обострить симптомы.

Чеснок также считается одним из главных провокаторов изжоги. При этом он обладает желчегонным эффектом, а при желчекаменной болезни из-за чеснока повышается риск возникновения обострений.

Кроме того, при обострении гастрита и колита чеснок может быть опасен, так как может провоцировать воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта.