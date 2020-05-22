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Что делать, если прихватило поясницу 

Елена Красовская 5 часов назад
Видео рассказывает, как справится с болями в пояснице. Эти неприятные ощущения знакомы почти каждому взрослому человеку, а некоторым они досаждают постоянно. Очень часто боль в пояснице настигает нас после длительного сидения или работы в неудобной позе. Игнорировать проблему не следует, иначе в будущем не избежать заболеваний позвоночника. Как справиться с болью и как снизить вероятность её появления, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что раскрыта основная причина формирования неизлечимого рака.
Болезни и лекарства , Видео , Народная медицина
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