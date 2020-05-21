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Раскрыта основная причина формирования неизлечимого рака 

Стелла Шмель 3 часа назад
Обнаружена главная причина формирования неизлечимого рака. Ученые из Стэнфордского университета в США провели исследование и выяснили, что делает заболевание таким устойчивым к лечению. Подробные результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Genetics.
Как выяснили специалисты, метастазы, которые являются одной из основных причин смерти раковых больных, могут появляться еще за несколько лет до того, как человеку будет впервые поставлен диагноз. А препараты, которые впоследствии назначают для лечения, запускают своеобразный отбор среди клеток метастазов, некоторые из которых становятся устойчивыми к терапии. Оказалось, что лечение зачастую способствовало мутации и эволюции раковых клеток.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые назвали эффективный способ избежать ранней смерти.
Болезни и лекарства , Видео
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