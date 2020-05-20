Назван эффективный способ избежать ранней смерти

Ученые Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании назвали один из самых эффективных способов избежать ранней смерти. По мнению специалистов, снизить риск преждевременной смерти поможет езда на велосипеде.

Специалисты пришли к данному выводу в ходе исследования. В течение 25 лет с 1991 по 2016 год эксперты отслеживали состояние и образ жизни 300 тысяч человек. Оказалось, что по сравнению с автомобилистами, у тех, кто ездил на работу на велосипеде, риск ранней смерти снизился на 20%, а смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 24%. Кроме того, на 16% снизилась смертность от рака, и количество диагностированных случаев рака на 11%.

Помимо этого, специалисты установили, что прогулки обладают меньшим эффектом, чем езда на велосипеде. У пешеходов количество случаев рака стало меньше на 7%, а вот установить связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний не удалось. Ученые считают, что люди, ходящие на работу пешком, не могут избежать влияния других факторов, влияющих на здоровье.