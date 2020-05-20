Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые назвали эффективный способ избежать ранней смерти 

Мира Маркина 6 часов назад
Назван эффективный способ избежать ранней смерти
Фото: depositphotos.com
Ученые Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании назвали один из самых эффективных способов избежать ранней смерти. По мнению специалистов, снизить риск преждевременной смерти поможет езда на велосипеде.
Специалисты пришли к данному выводу в ходе исследования. В течение 25 лет с 1991 по 2016 год эксперты отслеживали состояние и образ жизни 300 тысяч человек. Оказалось, что по сравнению с автомобилистами, у тех, кто ездил на работу на велосипеде, риск ранней смерти снизился на 20%, а смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 24%. Кроме того, на 16% снизилась смертность от рака, и количество диагностированных случаев рака на 11%.
Помимо этого, специалисты установили, что прогулки обладают меньшим эффектом, чем езда на велосипеде. У пешеходов количество случаев рака стало меньше на 7%, а вот установить связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний не удалось. Ученые считают, что люди, ходящие на работу пешком, не могут избежать влияния других факторов, влияющих на здоровье.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа причина высокой смертности от коронавируса.
Видео дня. Почему болит желудок
Комментарии 3
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые предложили лучший способ победить пандемию
Ученые предложили лучший способ победить пандемию
Объяснено отсутствие иммунитета у перенесших COVID-19
Объяснено отсутствие иммунитета у перенесших COVID-19
Назван самый полезный для сердца продукт
Назван самый полезный для сердца продукт
Число новых случаев COVID-19 в РФ сокращается
Число новых случаев COVID-19 в РФ сокращается
Выяснилось, как COVID-19 передается через разговор
Выяснилось, как COVID-19 передается через разговор
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение