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Названа причина высокой смертности от коронавируса 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Ученые из Китая рассказали, как коронавирус действует на организм человека. Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Public Health.
Согласно исследованию, главную роль в том, как протекает болезнь, играет чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. Стремительно распространяясь по организму, SARS-CoV-2 провоцирует гиперцитокинемию или цитокиновый шторм. Он заключается в неконтролируемой активации иммунных клеток. Такая реакция повреждает ткани, в том числе легких, поэтому может быть летальной.
Из-за цитокинового шторма у зараженных COVID-19 поднимается температура, понижается артериальное давление, ощущается недостаток кислорода, а в легких образуется жидкость.
Ученые отметили, что из-за коронавируса у больных может появиться острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), септический шок, метаболический ацидоз, коагуляционная дисфункция и синдром полиорганной недостаточности (СПОН). Этим также объясняется относительно высокая смертность.
Кроме того, коронавирус может навредить и пищеварительной системе, проникая в кишечник. При этом пока еще отсутствует эффективное лекарство.
Ранее "Рамблер" сообщал, что объяснен самый распространенный симптом COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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