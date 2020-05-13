Названа причина высокой смертности от коронавируса 

Ученые из Китая рассказали, как коронавирус действует на организм человека. Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Public Health.

Согласно исследованию, главную роль в том, как протекает болезнь, играет чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. Стремительно распространяясь по организму, SARS-CoV-2 провоцирует гиперцитокинемию или цитокиновый шторм. Он заключается в неконтролируемой активации иммунных клеток. Такая реакция повреждает ткани, в том числе легких, поэтому может быть летальной.

Из-за цитокинового шторма у зараженных COVID-19 поднимается температура, понижается артериальное давление, ощущается недостаток кислорода, а в легких образуется жидкость.

Ученые отметили, что из-за коронавируса у больных может появиться острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), септический шок, метаболический ацидоз, коагуляционная дисфункция и синдром полиорганной недостаточности (СПОН). Этим также объясняется относительно высокая смертность.

Кроме того, коронавирус может навредить и пищеварительной системе, проникая в кишечник. При этом пока еще отсутствует эффективное лекарство.