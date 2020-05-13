Ученые из США объяснили самый распространенный симптом коронавируса. Результаты исследования опубликовал журнал ACS Chemical Neuroscience.

Согласно некоторым данным, потеря обоняния — это самый распространенный симптом COVID-19, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. Ученым стало известно, что белки, с помощью которых частицы вируса проникают в организм, вырабатываются клетками полости носа. В ходе опытов с мышами стало понятно, что большее количество данных белков формируется у более пожилых особей. Именно по этой причине пожилые люди переносят коронавирус тяжелее, чем молодые.

В исследовании также говорится о том, что на данный момент нет информации относительно того, какие именно клетки обонятельного эпителия носовой полости провоцируют заражение COVID-19. По мнению медиков, как только такая информация появится, разработка вакцины против коронавируса ускорится.