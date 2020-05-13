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Ученые объяснили самый распространенный симптом коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые из США объяснили самый распространенный симптом коронавируса. Результаты исследования опубликовал журнал ACS Chemical Neuroscience.
Согласно некоторым данным, потеря обоняния — это самый распространенный симптом COVID-19, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. Ученым стало известно, что белки, с помощью которых частицы вируса проникают в организм, вырабатываются клетками полости носа. В ходе опытов с мышами стало понятно, что большее количество данных белков формируется у более пожилых особей. Именно по этой причине пожилые люди переносят коронавирус тяжелее, чем молодые.
В исследовании также говорится о том, что на данный момент нет информации относительно того, какие именно клетки обонятельного эпителия носовой полости провоцируют заражение COVID-19. По мнению медиков, как только такая информация появится, разработка вакцины против коронавируса ускорится.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что у детей нашли нехарактерные симптомы коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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