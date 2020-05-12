У детей нашли нехарактерные симптомы коронавируса 

В одной из клиник штата Коннектикут в США у троих несовершеннолетних детей были выявлены симптомы воспалительного синдрома, которые могли быть связаны с заражением коонавирусом. Об этом рассказал губернатор штата Нед Ламонт сообщил в своем Twitter-аккаунте.

У всех троих врачи отметили острое воспаление гланд и другие симптомы, которые ранее не замечали у людей с подтвержденным диагнозом. Врачи продолжают за ними пристально наблюдать.

В Нью-Йорке сообщали о трех умерших от коронавируса детях с острым воспалительным синдромом, также специалисты Департамента здравоохранения исследуют еще 73 похожих случая.