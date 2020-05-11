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Назван новый способ заразиться COVID-19 

Александра Нечаева 32 минуты назад
Назван новый способ заразиться COVID-19
Фото: Depositphotos
Эксперты Медицинской школы Университета Джона Хопкинса указали еще на один способ заражения коронавирусом, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал MedRxiv, где опубликованы результаты исследования.
Специалисты заявили, что COVID-19 может передаваться через слезную жидкость. Они объясняют это тем, что клетки глазной поверхности могут быть своеобразным «резервуаром» для коронавирусной инфекции. Точкой для входа вируса ученые называли белок ACE-2, а помогает ему проникнуть внутрь организма фермент TMPRSS2.
Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям,
— отмечается в опубликованной на портале статье.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что врачи назвали новые тяжелые последствия коронавируса.
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Коронавирус , Джон Хопкинс , РИА Новости
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