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Врачи рассказали о возможных тяжелых последствиях COVID-19 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Названы тяжелые последствия коронавируса
Фото: depositphotos.com
Британские врачи предупредили о возможности тяжелых последствий у переболевших коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.
Профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте рассказала, что у тех, кто переболел коронавирусом, могут появиться тяжелые осложнения.
"Существует, особенно в случае с пациентами на интенсивной терапии, целый ряд факторов, которые обуславливают потенциальный ущерб для всего организма и состояния мозга в частности", — заявила медик.
Парианте также отметила, что осложнения возможны даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, но этот вопрос требует тщательных исследований.
Другой профессор из Имперского колледжа Лондона Азим Маджид подтвердил это заключение и рассказал, что у переболевших COVID-19 могут возникнуть болезни легких, а также сохраняется риск высокой нагрузки на сердце.
Ранее "Рамблер" сообщал, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскрыл итоги лечения пациентов на ИВЛ.
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Комментарии 5
Коронавирус , Последствия коронавируса , COVID-19
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