Названы тяжелые последствия коронавируса

Британские врачи предупредили о возможности тяжелых последствий у переболевших коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте рассказала, что у тех, кто переболел коронавирусом, могут появиться тяжелые осложнения.

"Существует, особенно в случае с пациентами на интенсивной терапии, целый ряд факторов, которые обуславливают потенциальный ущерб для всего организма и состояния мозга в частности", — заявила медик.

Парианте также отметила, что осложнения возможны даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, но этот вопрос требует тщательных исследований.

Другой профессор из Имперского колледжа Лондона Азим Маджид подтвердил это заключение и рассказал, что у переболевших COVID-19 могут возникнуть болезни легких, а также сохраняется риск высокой нагрузки на сердце.