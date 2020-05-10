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Главврач из Коммунарки рассказал о статистике пациентов на ИВЛ 

Елизавета Назарова 12 часов назад
Проценко раскрыл итоги лечения пациентов на ИВЛ
Фото: gkb40dzm.ru
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о статистике лечения пациентов на ИВЛ. Об этом он сообщил в своем Facebook.
В больнице проанализировали, насколько аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) помогает при коронавирусе. По словам главного врача, подобный способ помогает вылечить только 13,6% людей.
"Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%). Все пациенты, получившие ИВЛ поступали в ОРИТ по каналу «103» минуя приемное отделение в 30%, переводом из других стационаров в 21%, при ухудшении состояния из госпитального отделения в 49%"
Проценко также рассказал о среднем возрасте пациентов, которые пребывали на лечении ИВЛ. Он составил 63,9. Минимальный возраст человека, подключенного к аппарату был 27, а максимальный — 94. При этом, мужчин было больше, чем женщин. 59% и 41% соответственно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом.
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