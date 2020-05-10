Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева назвала ключевой симптом для госпитализации с коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире программы "Здоровье" на Первом канале.
По мнению специалиста, это проявление болезни требует срочного отъезда в больницу под наблюдение врача. Речь идет об одышке. Малышева уверена, что это прямое показание для госпитализации:
"Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации",
— объяснила она.
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов выразил полное согласие с этим заявлением Елены Малышевой.
Ранее "Рамблер" писал, что в России 11012 выявленных случаев коронавируса.