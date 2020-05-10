В России 11012 выявленных случаев коронавируса 

В России за последние сутки выявлено 11012 новых случаев коронавируса. Они были обнаружены в 83 регионах страны. Почти половина (42,4%) — бессимптомные носители, у них не было обнаружено никаких клинических проявлений инфекции.

Также зарегистрировано 88 летальных случаев, выздоровели 2390 человек.