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В России 11012 выявленных случаев коронавируса 

Стелла Шмель 4 часа назад
В России 11012 выявленных случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России за последние сутки выявлено 11012 новых случаев коронавируса. Они были обнаружены в 83 регионах страны. Почти половина (42,4%) — бессимптомные носители, у них не было обнаружено никаких клинических проявлений инфекции.
Также зарегистрировано 88 летальных случаев, выздоровели 2390 человек.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
  • Москва — 5551
  • Московская область — 1133
  • Санкт-Петербург — 414
  • Нижегородская область — 262
  • Свердловская область — 139
  • Волгоградская область — 119
  • Краснодарский край — 99
  • Республика Дагестан — 93
  • Тамбовская область — 91
  • Челябинская область — 90
  • Калужская область — 89
  • Тульская область — 89
  • Ростовская область — 89
  • Рязанская область — 88
  • Республика Татарстан — 85
  • Владимирская область — 83
  • Ивановская область — 79
  • Кабардино-Балкарская Республика — 77
  • Республика Башкортостан — 75
  • Новосибирская область — 75
  • Самарская область — 74
  • Тюменская область — 73
  • Красноярский край — 73
  • Ямало-Ненецкий АО — 72
  • Курская область — 71
  • Смоленская область — 70
  • Республика Северная Осетия — 70
  • Саратовская область — 69
  • Брянская область — 68
  • Ленинградская область — 67
  • Ханты-Мансийский АО — 67
  • Ярославская область — 63
  • Чувашская Республика — 63
  • Астраханская область — 58
  • Орловская область — 50
  • Белгородская область — 48
  • Липецкая область — 48
  • Приморский край — 48
  • Республика Ингушетия — 47
  • Республика Мордовия — 46
  • Кировская область — 46
  • Тверская область — 45
  • Калининградская область — 42
  • Оренбургская область — 42
  • Ульяновская область — 42
  • Пензенская область — 41
  • Воронежская область — 39
  • Ставропольский край — 38
  • Омская область — 34
  • Хабаровский край — 34
  • Забайкальский край — 33
  • Республика Саха (Якутия) — 33
  • Мурманская область — 31
  • Новгородская область — 28
  • Алтайский край — 28
  • Чеченская Республика — 26
  • Архангельская область — 25
  • Республика Бурятия — 22
  • Республика Хакасия — 22
  • Республика Марий Эл — 21
  • Республика Тыва — 21
  • Республика Карелия — 20
  • Республика Коми — 20
  • Вологодская область — 19
  • Кемеровская область — 19
  • Томская область — 19
  • Республика Калмыкия — 18
  • Карачаево-Черкесская Республика — 18
  • Удмуртская Республика — 18
  • Иркутская область — 18
  • Псковская область — 16
  • Костромская область — 14
  • Камчатский край — 13
  • Республика Крым — 12
  • Пермский край — 8
  • Амурская область — 5
  • Республика Адыгея — 4
  • Еврейская АО — 4
  • г. Севастополь — 3
  • Курганская область — 2
  • Чукотский АО — 2
  • Республика Алтай — 1
  • Магаданская область — 1
Ранее "Рамблер" писал, что российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
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