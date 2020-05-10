В России 11012 выявленных случаев коронавируса 

В России за последние сутки выявлено 11012 новых случаев коронавируса. Они были обнаружены в 83 регионах страны. Почти половина (42,4%) — бессимптомные носители, у них не было обнаружено никаких клинических проявлений инфекции.
Также зарегистрировано 88 летальных случаев, выздоровели 2390 человек.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
- Москва — 5551
- Московская область — 1133
- Санкт-Петербург — 414
- Нижегородская область — 262
- Свердловская область — 139
- Волгоградская область — 119
- Краснодарский край — 99
- Республика Дагестан — 93
- Тамбовская область — 91
- Челябинская область — 90
- Калужская область — 89
- Тульская область — 89
- Ростовская область — 89
- Рязанская область — 88
- Республика Татарстан — 85
- Владимирская область — 83
- Ивановская область — 79
- Кабардино-Балкарская Республика — 77
- Республика Башкортостан — 75
- Новосибирская область — 75
- Самарская область — 74
- Тюменская область — 73
- Красноярский край — 73
- Ямало-Ненецкий АО — 72
- Курская область — 71
- Смоленская область — 70
- Республика Северная Осетия — 70
- Саратовская область — 69
- Брянская область — 68
- Ленинградская область — 67
- Ханты-Мансийский АО — 67
- Ярославская область — 63
- Чувашская Республика — 63
- Астраханская область — 58
- Орловская область — 50
- Белгородская область — 48
- Липецкая область — 48
- Приморский край — 48
- Республика Ингушетия — 47
- Республика Мордовия — 46
- Кировская область — 46
- Тверская область — 45
- Калининградская область — 42
- Оренбургская область — 42
- Ульяновская область — 42
- Пензенская область — 41
- Воронежская область — 39
- Ставропольский край — 38
- Омская область — 34
- Хабаровский край — 34
- Забайкальский край — 33
- Республика Саха (Якутия) — 33
- Мурманская область — 31
- Новгородская область — 28
- Алтайский край — 28
- Чеченская Республика — 26
- Архангельская область — 25
- Республика Бурятия — 22
- Республика Хакасия — 22
- Республика Марий Эл — 21
- Республика Тыва — 21
- Республика Карелия — 20
- Республика Коми — 20
- Вологодская область — 19
- Кемеровская область — 19
- Томская область — 19
- Республика Калмыкия — 18
- Карачаево-Черкесская Республика — 18
- Удмуртская Республика — 18
- Иркутская область — 18
- Псковская область — 16
- Костромская область — 14
- Камчатский край — 13
- Республика Крым — 12
- Пермский край — 8
- Амурская область — 5
- Республика Адыгея — 4
- Еврейская АО — 4
- г. Севастополь — 3
- Курганская область — 2
- Чукотский АО — 2
- Республика Алтай — 1
- Магаданская область — 1
Ранее "Рамблер" писал, что российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса.