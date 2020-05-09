В России будут по-новому выявлять коронавирус

Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления COVID-19 у человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Специалисты Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы выяснили, что коронавирус можно выявлять не только с помощью компьютерной томографии (КТ), но и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сначала медики провели исследование на базе клиники в Чечне.

Отмечается, что МРТ безопаснее исследовать при работе с беременными и детьми, так как этот способ не облучает пациентов, а вся процедура занимает около десяти минут.

Благодаря МРТ врачи также обнаружили новый симптом коронавируса, который называется "знак облачного неба". У человека, заболевшего коронавирусом на снимках легких появляются разводы, похожие на облака.