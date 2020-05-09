Эксперт объяснил разницу между гриппом и COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, чем отличается грипп от коронавируса, в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, оба вируса вызывают острую респираторную инфекцию, но разница заключается в длительности инкубационного периода и зоне поражения человеческого организма. Мишенью для гриппа становятся трахея и верхние дыхательные пути, а коронавирус поражает легкие и их капилляры. По этой причине у нового вируса такой длительный инкубационный период и течение болезни, а ухудшение может наступить довольно резко. В этом главная опасность заболевания, по мнению Руженцовой.