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Роспотребнадзор объяснил разницу между гриппом и COVID-19 

Екатерина Ёлкина 9 часов назад
Эксперт объяснил разницу между гриппом и COVID-19
Фото: РИА Новости
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, чем отличается грипп от коронавируса, в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, оба вируса вызывают острую респираторную инфекцию, но разница заключается в длительности инкубационного периода и зоне поражения человеческого организма. Мишенью для гриппа становятся трахея и верхние дыхательные пути, а коронавирус поражает легкие и их капилляры. По этой причине у нового вируса такой длительный инкубационный период и течение болезни, а ухудшение может наступить довольно резко. В этом главная опасность заболевания, по мнению Руженцовой.
Ранее "Рамблер" писал о том, что коэффициент распространения COVID-19 в РФ снизился.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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