Коэффициент распространения COVID-19 в РФ снизился 

Обнародован коэффициент распространения коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
По состоянию на 9 мая, коэффициент распространения коронавируса составляет 1,06 и является минимальным с начала эпидемии. В Москве, где зафиксировано наибольшее число выявленных случаев этот показатель еще немного ниже.
Формулу расчета коэффициента предложил Роспотребнадзор, ее можно найти в рекомендациях по снятию ограничений, опубликованных 8 мая. Этот коэффициент показывает среднее количество людей, которым передает вирус один человек с подтвержденным диагнозом до момента изоляции.
Ранее "Рамблер" писал о том, сколько в России выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.