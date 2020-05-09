Коэффициент распространения COVID-19 в РФ снизился 

Обнародован коэффициент распространения коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

По состоянию на 9 мая, коэффициент распространения коронавируса составляет 1,06 и является минимальным с начала эпидемии. В Москве, где зафиксировано наибольшее число выявленных случаев этот показатель еще немного ниже.