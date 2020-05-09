В России выявлено 10 817 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафикисировано 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Отмечается, что 40,7% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью излечились 5308 человек, летальных исходов — 104.
По регионам статистика новых случаев распределяется следующим образом:
- Москва — 5667
- Московская область — 1075
- Санкт-Петербург — 425
- Нижегородская область — 294
- Свердловская область — 121
- Красноярский край — 106
- Волгоградская область — 102
- Краснодарский край — 98
- Республика Дагестан — 92
- Тамбовская область — 90
- Республика Татарстан — 88
- Тульская область — 86
- Рязанская область — 85
- Республика Башкортостан — 84
- Ульяновская область — 84
- Ростовская область — 80
- Ленинградская область — 79
- Кабардино-Балкарская Республика — 79
- Калужская область — 77
- Новосибирская область — 76
- Самарская область — 75
- Курская область — 71
- Челябинская область — 70
- Республика Северная Осетия — 69
- Ставропольский край — 69
- Чувашская Республика — 63
- Ярославская область — 58
- Саратовская область — 57
- Ямало-Ненецкий АО — 51
- Орловская область — 50
- Республика Калмыкия — 50
- Липецкая область — 49
- Оренбургская область — 48
- Республика Мордовия — 47
- Белгородская область — 46
- Пензенская область — 45
- Приморский край — 45
- Республика Ингушетия — 44
- Астраханская область — 44
- Воронежская область — 43
- Кировская область — 43
- Ханты-Мансийский АО — 43
- Владимирская область — 42
- Хабаровский край — 41
- Республика Саха (Якутия) — 40
- Тверская область — 38
- Республика Марий Эл — 37
- Республика Хакасия — 36
- Калининградская область — 34
- Карачаево-Черкесская Республика — 31
- Республика Бурятия — 30
- Архангельская область — 28
- Чеченская Республика — 28
- Ивановская область — 26
- Брянская область — 23
- Тюменская область — 23
- Смоленская область — 22
- Омская область — 22
- Алтайский край — 20
- Мурманская область — 18
- Пермский край — 16
- Иркутская область — 16
- Томская область — 15
- Вологодская область — 14
- Новгородская область — 12
- Амурская область — 12
- Костромская область — 10
- Республика Коми — 10
- Республика Алтай — 10
- Кемеровская область — 10
- Забайкальский край — 10
- Камчатский край — 10
- Республика Крым — 9
- Республика Адыгея — 8
- Магаданская область — 8
- Псковская область — 7
- Удмуртская Республика — 7
- Курганская область — 6
- Сахалинская область — 6
- Еврейская АО — 5
- Республика Тыва — 4
- Республика Карелия — 3
- Чукотский АО — 1
- г. Севастополь — 1
За все время в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных случаев — 1827, выздоровели 31 916 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса.