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В России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса 

Екатерина Ёлкина 11 часов назад
В России выявлено 10 817 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки в России зафикисировано 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Отмечается, что 40,7% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью излечились 5308 человек, летальных исходов — 104.
По регионам статистика новых случаев распределяется следующим образом:
  • Москва — 5667
  • Московская область — 1075
  • Санкт-Петербург — 425
  • Нижегородская область — 294
  • Свердловская область — 121
  • Красноярский край — 106
  • Волгоградская область — 102
  • Краснодарский край — 98
  • Республика Дагестан — 92
  • Тамбовская область — 90
  • Республика Татарстан — 88
  • Тульская область — 86
  • Рязанская область — 85
  • Республика Башкортостан — 84
  • Ульяновская область — 84
  • Ростовская область — 80
  • Ленинградская область — 79
  • Кабардино-Балкарская Республика — 79
  • Калужская область — 77
  • Новосибирская область — 76
  • Самарская область — 75
  • Курская область — 71
  • Челябинская область — 70
  • Республика Северная Осетия — 69
  • Ставропольский край — 69
  • Чувашская Республика — 63
  • Ярославская область — 58
  • Саратовская область — 57
  • Ямало-Ненецкий АО — 51
  • Орловская область — 50
  • Республика Калмыкия — 50
  • Липецкая область — 49
  • Оренбургская область — 48
  • Республика Мордовия — 47
  • Белгородская область — 46
  • Пензенская область — 45
  • Приморский край — 45
  • Республика Ингушетия — 44
  • Астраханская область — 44
  • Воронежская область — 43
  • Кировская область — 43
  • Ханты-Мансийский АО — 43
  • Владимирская область — 42
  • Хабаровский край — 41
  • Республика Саха (Якутия) — 40
  • Тверская область — 38
  • Республика Марий Эл — 37
  • Республика Хакасия — 36
  • Калининградская область — 34
  • Карачаево-Черкесская Республика — 31
  • Республика Бурятия — 30
  • Архангельская область — 28
  • Чеченская Республика — 28
  • Ивановская область — 26
  • Брянская область — 23
  • Тюменская область — 23
  • Смоленская область — 22
  • Омская область — 22
  • Алтайский край — 20
  • Мурманская область — 18
  • Пермский край — 16
  • Иркутская область — 16
  • Томская область — 15
  • Вологодская область — 14
  • Новгородская область — 12
  • Амурская область — 12
  • Костромская область — 10
  • Республика Коми — 10
  • Республика Алтай — 10
  • Кемеровская область — 10
  • Забайкальский край — 10
  • Камчатский край — 10
  • Республика Крым — 9
  • Республика Адыгея — 8
  • Магаданская область — 8
  • Псковская область — 7
  • Удмуртская Республика — 7
  • Курганская область — 6
  • Сахалинская область — 6
  • Еврейская АО — 5
  • Республика Тыва — 4
  • Республика Карелия — 3
  • Чукотский АО — 1
  • г. Севастополь — 1
За все время в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных случаев — 1827, выздоровели 31 916 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
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Коронавирус , ВОЗ
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