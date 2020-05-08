ВОЗ рассказала о влиянии курения на COVID-19

Во всемирной организации здравоохранения рассказали о том, как курение влияет на течение коронавируса. Об этом на брифинге в Женеве сообщила руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы все знаем о вреде табака. Миллионы людей каждый год погибают от курения. COVID-19 — это заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким. Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть"

— отметила она, комментируя ранее опубликованное исследование французских ученых о том, что курильщики якобы более защищены от коронавируса, чем люди, которые не подвержены вредной привычке.