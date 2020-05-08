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ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса 

Мария Сергеева 6 часов назад
ВОЗ рассказала о влиянии курения на COVID-19
Фото: depositphotos.com
Во всемирной организации здравоохранения рассказали о том, как курение влияет на течение коронавируса. Об этом на брифинге в Женеве сообщила руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы все знаем о вреде табака. Миллионы людей каждый год погибают от курения. COVID-19 — это заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким. Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть"
— отметила она, комментируя ранее опубликованное исследование французских ученых о том, что курильщики якобы более защищены от коронавируса, чем люди, которые не подвержены вредной привычке.
Ранее "Рамблер" писал о продолжительности жизни COVID-19 на масках и одежде.
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Коронавирус , COVID-19 , ВОЗ
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