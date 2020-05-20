Как неправильный прикус портит осанку 

Смотрите видео и узнайте, что неправильный прикус может быть причиной головной боли. Стоматологи говорят, что нижняя челюсть — одна из основных частей организма. От того, как смыкаются зубы, зависит даже состояние позвоночника. Неправильное положение нижней челюсти ведёт к тому, что человек постоянно пытается это скомпенсировать, а это в свою очередь провоцирует проблемы со скелетом. Что делать, чтобы не заполучить хроническое заболевание, расскажет ролик.