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Как неправильный прикус портит осанку 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что неправильный прикус может быть причиной головной боли. Стоматологи говорят, что нижняя челюсть — одна из основных частей организма. От того, как смыкаются зубы, зависит даже состояние позвоночника. Неправильное положение нижней челюсти ведёт к тому, что человек постоянно пытается это скомпенсировать, а это в свою очередь провоцирует проблемы со скелетом. Что делать, чтобы не заполучить хроническое заболевание, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что будет, если заменить все напитки водой.
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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