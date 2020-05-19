Что будет, если заменить все напитки водой 

Многим известно, что самым полезным напитком для человека является вода, но от кофе и чая никто особенно отказываться не спешит. Между тем, выбор в пользу воды таит в себе множество плюсов. О том, чем может помочь простая вода, рассказывает «Рамблер».

Похудеть и избавиться от токсинов

Во-первых, вода притупляет чувство голода, а это, в свою очередь, сказывается на потере веса. Кроме того отказ от сладких напитков, безусловно, пойдет вам на пользу. Также употребление чистой воды улучшит работу почек, печени, желчевыводящих путей и мочевыделительной системы, способствуя избавлению организма от токсинов.

Улучшить работу мозга и повысить работоспособность

С потреблением воды увеличивается скорость, с которой во все органы доставляются кислород и питательные вещества, необходимые для активной и эффективной работы организма. Заменив привычные напитки обычной водой, через некоторое время вы заметите, что у вас повысится работоспособность, улучшится память, повысится внимание.

Поддержать необходимую вязкость крови и позаботиться о здоровье сосудов

Употребление воды способствует разжижению крови. Если лишить организм достаточного количества жидкости, кровь станет гуще, что нарушает кровоснабжение органов и может привести к образованию тромбов. Кроме того, сердце начинает работать с большей нагрузкой, а состояние сосудов заметно ухудшается.