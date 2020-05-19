Мясников назвал опасные симптомы «сердечников» 

Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасные симптомы, при которых нужно немедленно вызывать скорую помощь. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Также Мясников отметил, что привычные лекарства — нитроглицерин, валокордин, корвалол — опасны для "сердечников". Эти препараты снимают симптомы, но не лечат, а значит человек с сердечным приступом может потерять время.

«Потому что все, что вы можете дома выпить — это все как мертвому припарки», — объяснил он.

По мнению доктора, если сердце "зажгло" или "заложило", нужно вызвать скорую. С момента первых симптомов у человека будет два часа на получение медицинской помощи. Особое внимание Мясников обратил на мужчин старше сорока лет с вредными привычками, лишним весом, высоким давлением, повышенным уровнем сахара и холестерина. Они находятся в группе риска.