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Мясников назвал опасные симптомы «сердечников» 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Мясников назвал опасные симптомы «сердечников»
Фото: Кадр из передачи
Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасные симптомы, при которых нужно немедленно вызывать скорую помощь. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Также Мясников отметил, что привычные лекарства — нитроглицерин, валокордин, корвалол — опасны для "сердечников". Эти препараты снимают симптомы, но не лечат, а значит человек с сердечным приступом может потерять время.
«Потому что все, что вы можете дома выпить — это все как мертвому припарки», — объяснил он.
По мнению доктора, если сердце "зажгло" или "заложило", нужно вызвать скорую. С момента первых симптомов у человека будет два часа на получение медицинской помощи. Особое внимание Мясников обратил на мужчин старше сорока лет с вредными привычками, лишним весом, высоким давлением, повышенным уровнем сахара и холестерина. Они находятся в группе риска.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников назвал опасные обезболивающие препараты.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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