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Мясников назвал опасные обезболивающие 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Мясников назвал опасные обезболивающие
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые опасно принимать для снятия боли. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном".
По словам медика, в условиях пандемии коронавируса люди чаще стали заниматься самолечением.
"Чем мы обычно лечим боль? Я по-прежнему говорю, снимать боль надо парацетамолом. Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие", — заявил врач.
Мясников объяснил, что данные лекарства могут быть опасны для сердца, повышают давление и приводят к раздражению желудка. Особенно не стоит их принимать людям старше 60 лет.
Кроме того, врач рассказал о вреде малоподвижного образа жизни. Это может привести к проблемам с кишечником. А слабительные могут спровоцировать синдром ленивого кишечника.
Также медик напомнил о том, что капли для носа вызывают привыкание за 3-5 дней, поэтому лучше использовать антигистаминные препараты. А от антибиотиков стоит отказаться.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван способ избежать тяжелой формы COVID-19.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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