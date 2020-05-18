Мясников назвал опасные обезболивающие 

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые опасно принимать для снятия боли. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном".

По словам медика, в условиях пандемии коронавируса люди чаще стали заниматься самолечением.

"Чем мы обычно лечим боль? Я по-прежнему говорю, снимать боль надо парацетамолом. Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие", — заявил врач.

Мясников объяснил, что данные лекарства могут быть опасны для сердца, повышают давление и приводят к раздражению желудка. Особенно не стоит их принимать людям старше 60 лет.

Кроме того, врач рассказал о вреде малоподвижного образа жизни. Это может привести к проблемам с кишечником. А слабительные могут спровоцировать синдром ленивого кишечника.

Также медик напомнил о том, что капли для носа вызывают привыкание за 3-5 дней, поэтому лучше использовать антигистаминные препараты. А от антибиотиков стоит отказаться.