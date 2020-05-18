Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19 

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Врач-реаниматолог Антон Георгиев из Санкт-петербургской больницы Святого Георгия рассказал, как избежать осложнений при заболевании коронавирусом. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

По мнению медика, необходимо регулярно тренировать свои легкие. Для этого есть специальное упражнение: нужно надувать воздушный шарик на протяжении 10-15 минут. Делать это надо несколько раз в день.

«Главная мишень коронавируса — наши легкие. Если они натренированы, то коронавирус отступит», — заявил Антон Георгиев..

Врач объяснил, что данное упражнение может помочь больным быстрее справиться с COVID-19 и избежать искусственной вентиляции легких.

Медик рассказал, что сам переболел коронавирусом, и ему помогла тренировка легких.