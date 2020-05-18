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Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач-реаниматолог Антон Георгиев из Санкт-петербургской больницы Святого Георгия рассказал, как избежать осложнений при заболевании коронавирусом. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
По мнению медика, необходимо регулярно тренировать свои легкие. Для этого есть специальное упражнение: нужно надувать воздушный шарик на протяжении 10-15 минут. Делать это надо несколько раз в день.
«Главная мишень коронавируса — наши легкие. Если они натренированы, то коронавирус отступит», — заявил Антон Георгиев..
Врач объяснил, что данное упражнение может помочь больным быстрее справиться с COVID-19 и избежать искусственной вентиляции легких.
Медик рассказал, что сам переболел коронавирусом, и ему помогла тренировка легких.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в ВОЗ назвали процент людей, имеющих антитела к COVID-19.
Коронавирус , Видео , ВОЗ
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