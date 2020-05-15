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В Сети попробовали выявить анемию с помощью кольца 

Анастасия Иванова 7 часов назад
В Сети попробовали выявить анемию с помощью кольца
Фото: depositphotos.com
Пользователи TikTok попробовали диагностировать у себя анемию с помощью обычного кольца. Врачи рассказали, работает ли этот метод.
Данный способ стал очень популярным в Сети. Люди трут кольцом кожу в области лба, чтобы обнаружить анемию. По мнению пользователей, если на лице появились темные полоски, значит, у человека малокровие.
Кадр из видео
Однако врачи уверены, что это не является показателем наличия анемии. Доктор наук и сертифицированный специалист Неха Патхак рассказала, что темные полоски могут появляться из-за косметики: при контакте с серебряным украшением получается такой эффект.
Врач добавила, что лучший способ выявить анемию — обратиться у специалисту и сдать анализы.
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