Как распознать «тихое» заражение крови 

В первую очередь заражение крови опасно тем, что диагностируют его на очень поздних стадиях, когда пациента уже невозможно спасти. При этом, если вовремя распознать сепсис, его можно устранить при помощи антибиотиков.

Какие "тихие" симптомы могут свидетельствовать о заражении крови? Расскажет "Рамблер".

Низкое кровяное давление

Даже если в обычной жизни вы не имеете проблем с давлением, приобрести тонометр необходимо. Именно он в случае заражения крови расскажет о низком давлении, которое говорит о серьезном развитии заболевания. Давление ниже 100 пунктов приводит к обезвоживанию сосудов, из-за чего начинается септический шок.

Лихорадка или очень низкая температура

Два противоположных симптома сигнализируют об одном и том же заболевании.

Заражение крови происходит в тех случаях, когда инфекции удалось проникнуть в кровоток. Чтобы побороть ее, организм стремительно повышает температуру тела. Если жар не проходит несколько дней, нужно немедленно обратиться к врачу.

Иногда организм действует наоборот и резко понижает температуру тела. Причем в таком случае заражение крови куда опасней, чем когда температура высокая: сепсис такого рода лечить сложнее, и он чаще приводит к осложнениям.

Одышка

Если у вас проявилась сильная беспричинная одышка, это повод немедленно вызвать скорую. Заражение крови нередко начинается из-за воспаления легких. В связи с тем, что организму не достает воздуха, он пытается восполнить дефицит частым дыханием. Чем стремительнее развивается сепсис, тем сильнее одышка.