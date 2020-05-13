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Александр Мясников , более известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", предрек начало более опасной и серьезной пандемии нежели COVID-19. Такой прогноз врач сделал на основе мнений других специалистов в интервью "Комсомольской правде":

«Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы».

По словам Мясникова, про новую разрушительную пандемию говорят и эпидемиологи, и вирусологи:

«Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос».

Медик обратил внимание на то, что меры, предпринятые странами по борьбе с коронавирусом не сработали должным образом, поскольку долгое время к COVID-19 не относились серьезно: