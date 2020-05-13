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Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
Александр Мясников, более известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", предрек начало более опасной и серьезной пандемии нежели COVID-19. Такой прогноз врач сделал на основе мнений других специалистов в интервью "Комсомольской правде":
«Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы».
По словам Мясникова, про новую разрушительную пандемию говорят и эпидемиологи, и вирусологи:
«Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос».
Медик обратил внимание на то, что меры, предпринятые странами по борьбе с коронавирусом не сработали должным образом, поскольку долгое время к COVID-19 не относились серьезно:
«Это не у нас не сработало, где мы могли бы свалить на наше разгильдяйство, а не сработало ни в Америке, ни в Европе. […]. Мы ничего не знали об этом вирусе. Я говорил раньше, что инфекция не столь опасна, как могла бы быть».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал о странном поведении коронавируса.
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Болезни и лекарства , Видео , Александр Мясников , Комсомольская правда
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