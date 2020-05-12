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Мясников рассказал о странном поведении коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Телеведущий Александр Мясников порассуждал о поведении коронавируса. Врач нашел странности в том, как заболевание распределяется по регионам. Свои мысли он высказал в Telegram-канале.
Свой пост он начал с того, что Владимир Соловьев первым обратил внимание на необычное поведение коронавируса. По словам медика, оно заключается в том, что болезнь по-разному поражает людей.
"Кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер"
После этого он отметил то, как заболевание распространяется по разным странам и регионам. Он отметил, что на территории постсоветского пространства COVID-19 "щадит" людей. Мясников добавил, что подобное может происходить из-за вакцины БЦЖ.
"Создаётся впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит «чёрную метку», у кого-то «оберег». Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть. Кто сдаёт? По какому принципу? Рано или поздно узнаём"
Ранее "Рамблер" сообщал, что у детей нашли нехарактерные симптомы коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Владимир Соловьев , Александр Мясников
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