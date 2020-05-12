Телеведущий Александр Мясников порассуждал о поведении коронавируса. Врач нашел странности в том, как заболевание распределяется по регионам. Свои мысли он высказал в Telegram-канале.

Свой пост он начал с того, что Владимир Соловьев первым обратил внимание на необычное поведение коронавируса. По словам медика, оно заключается в том, что болезнь по-разному поражает людей.

"Кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер"

После этого он отметил то, как заболевание распространяется по разным странам и регионам. Он отметил, что на территории постсоветского пространства COVID-19 "щадит" людей. Мясников добавил, что подобное может происходить из-за вакцины БЦЖ.