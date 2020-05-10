Названы малозаметные симптомы рака

Ученые из британской организации Cancer Research, которая занимается исследованием онкологических заболеваний, рассказали о симптомах рака, на которые многие не обращают внимания. Об этом сообщает Express.

По словам специалистов если вовремя заметить необычные симптомы, можно выявить болезнь на ранней стадии.

Признаком опухоли в районе головы и шеи считается белое или красное пятно на языке, которое не проходит длительное время. К незаметным симптомам рака можно отнести боль в горле и ухе, язвы на языке, боль при глотании и онемение во рту.

Эксперты отметили, что подобные симптомы не обязательно свидетельствуют о раке, однако, стоит обратиться к врачу, если они не проходят в течение четырех недель или более.