В Ухане вновь обнаружен коронавирус

В Ухане, столице китайской провинции Хубэй, обнаружен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, ставшей причиной пандемии в этом году. В данный момент пациент находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, это первый новый заболевший за длительное время.

Кроме того, за последние сутки там было выявлено 17 бессимптомных носителей. Необходимо отметить, что Китай не включает в свою статистику пациентов с положительным тестом на коронавирус, у которых отсутствуют клинические проявления болезни.

Всего в Хубэе за все время пандемии было выявлено 68129 случаев заражения. Выздоровели 63616 человек, а 4512 скончались.