Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ухане вновь обнаружили коронавирус 

Стелла Шмель 6 часов назад
В Ухане вновь обнаружен коронавирус
Фото: depositphotos.com
В Ухане, столице китайской провинции Хубэй, обнаружен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, ставшей причиной пандемии в этом году. В данный момент пациент находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, это первый новый заболевший за длительное время.
Кроме того, за последние сутки там было выявлено 17 бессимптомных носителей. Необходимо отметить, что Китай не включает в свою статистику пациентов с положительным тестом на коронавирус, у которых отсутствуют клинические проявления болезни.
Всего в Хубэе за все время пандемии было выявлено 68129 случаев заражения. Выздоровели 63616 человек, а 4512 скончались.
Ранее "Рамблер" писал, что коэффициент распространения COVID-19 в РФ снизился.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта опасность вакцинирования от коронавируса
Раскрыта опасность вакцинирования от коронавируса
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
Мясников объяснил низкое число выздоровевших в РФ
Мясников объяснил низкое число выздоровевших в РФ
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Названы основные способы защиты от клещей
Названы основные способы защиты от клещей
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Предсказан пик коронавируса в регионах
00:16
Предсказан пик коронавируса в регионах
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение