Эксперт рассказала, как спастись от клещей

Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН , энтомолог Марина Кривошеина в беседе с RT перечислила главные способы защиты от клещей, а также рассказала, как обстоит ситуация с распространением насекомых в России.

По словам Кривошеиной, количество клещей в стране можно считать обычным для мая. При этом эксперт подчеркнула, что в некоторых местах насекомых слишком много, особенно там, где есть сухая трава:

«В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7—10 дней их станет намного меньше. Это просто такой весенний пик… Где-то с конца мая клещей уже не будет».

Энтомолог назвала основные правила защиты от опасных насекомых:

«Нужно, чтобы была глухая одежда и чтобы они не могли забраться под одежду. Также необходимо себя осматривать, носить головной убор, если вы идёте в лес. Нужно опрыскивать домашних животных специальными растворами, надевать ошейники. Для людей тоже есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей».

Кривошеина также упомянула о прививке от клещевого энцефалита, но отметила, что она не защищает от насекомых на 100%: