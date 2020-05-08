Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт рассказала, как защититься от клещей 

Мира Маркина 4 часа назад
Эксперт рассказала, как спастись от клещей
Фото: depositphotos.com
Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина в беседе с RT перечислила главные способы защиты от клещей, а также рассказала, как обстоит ситуация с распространением насекомых в России.
По словам Кривошеиной, количество клещей в стране можно считать обычным для мая. При этом эксперт подчеркнула, что в некоторых местах насекомых слишком много, особенно там, где есть сухая трава:
«В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7—10 дней их станет намного меньше. Это просто такой весенний пик… Где-то с конца мая клещей уже не будет».
Энтомолог назвала основные правила защиты от опасных насекомых:
«Нужно, чтобы была глухая одежда и чтобы они не могли забраться под одежду. Также необходимо себя осматривать, носить головной убор, если вы идёте в лес. Нужно опрыскивать домашних животных специальными растворами, надевать ошейники. Для людей тоже есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей».
Кривошеина также упомянула о прививке от клещевого энцефалита, но отметила, что она не защищает от насекомых на 100%:
«Есть районы, где люди ходят в тайгу, — в Сибири, на Дальнем Востоке. Там эти прививки актуальнее. Но клещи переносят не только энцефалит. От некоторых вещей прививок нет. То есть основной способ уберечь себя — не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, о каких проблемах со здоровьем может сигнализировать кожный зуд.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Комментарии 4
Болезни и лекарства , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач рассказала о работе с зараженными COVID-19
Врач рассказала о работе с зараженными COVID-19
«Все равно нужно работать»: заразившийся врач из РФ
«Все равно нужно работать»: заразившийся врач из РФ
Пульмонолог Минздрава рассказал о плато по COVID-19
Пульмонолог Минздрава рассказал о плато по COVID-19
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
«У местного населения там нет чувства опасности»
«У местного населения там нет чувства опасности»
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
05:29
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Коронавирус Болезни и лекарства
Могут ли переносить коронавирус комары
03:02
Могут ли переносить коронавирус комары
Коронавирус Болезни и лекарства
Назван путь заражения COVID-19, о котором забывают
00:14
Назван путь заражения COVID-19, о котором забывают
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение