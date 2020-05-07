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О каких проблемах со здоровьем сигнализирует зуд 

Мира Маркина 12 часов назад
О каких проблемах со здоровьем сигнализирует зуд
Фото: depositphotos.com
Кожный зуд может свидетельствовать о многих вещах. В некоторых случаях он вызван аллергией, в некоторых — укусами насекомых. Но порой бывает так, что данный симптом сигнализирует о более серьезных проблемах со здоровьем. О каких именно? Расскажет "Рамблер".

Неврологические нарушения

Если вам все время хочется почесаться, но сыпи при этом нет, это может говорить о следующих болезнях:
  • опоясывающий лишай
  • рассеянный склероз
  • повреждения нервов
  • инсульт
  • опухоли головного и спинного мозга

Сахарный диабет

Немногие знают об этом, но кожный зуд — это один из самых ранних и распространенных симптомов сахарного диабета.

Проблемы с щитовидной железой

Те или иные сбои в работе щитовидной железы сказываются на обмене веществ. По этой же причине кожа становится более сухой, что и приводит к зуду.

Болезни почек

Когда почки работают неправильно, в эпидермисе образуются азотистые соединения. Организм, как правило, выводит их вместе с потом. Но, оседая на коже, такой пот провоцирует раздражение и зуд.

Дефицит железа

Если вашему организму не достает железа, он начинает медленнее производить эритроциты и гемоглобин, который переносит кислород. Все это приводит к анемии, а сигнализирует о ней бледная и зудящая кожа.
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