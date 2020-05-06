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Ученые предсказали массовую гибель от туберкулеза 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Ученые рассказали, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, может привести к массовой гибели людей от туберкулеза. Об этом сообщает The Guardian.
По подсчетам экспертов партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership), Имперского колледжа Лондона и Университета Джонса Хопкинса, из-за ограничительных мер могут погибнуть 1,4 миллиона человек. За пять лет, с 2020-го по 2025 год, туберкулез может развиться у 6,3 миллиона человек.
«Мы откатимся к цифрам 2013 года по смертности, люди уже массово умирают», — сказала исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу.
Она отметила, что за сто лет борьбы с туберкулезом стали разрабатывать только две-три вакцины, а против коронавируса — уже более сотни за 120 дней. Также нет лекарств от ВИЧ и малярии.
Как пишет издание, каждый год от туберкулеза умирают более 1,5 миллиона человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в РФ создали тест для диагностики рака по воздуху.
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Болезни и лекарства , Видео , Туберкулез
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