Ученые предсказали массовую гибель от туберкулеза 

Ученые рассказали, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, может привести к массовой гибели людей от туберкулеза. Об этом сообщает The Guardian.

По подсчетам экспертов партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership), Имперского колледжа Лондона и Университета Джонса Хопкинса, из-за ограничительных мер могут погибнуть 1,4 миллиона человек. За пять лет, с 2020-го по 2025 год, туберкулез может развиться у 6,3 миллиона человек.

«Мы откатимся к цифрам 2013 года по смертности, люди уже массово умирают», — сказала исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу.

Она отметила, что за сто лет борьбы с туберкулезом стали разрабатывать только две-три вакцины, а против коронавируса — уже более сотни за 120 дней. Также нет лекарств от ВИЧ и малярии.

Как пишет издание, каждый год от туберкулеза умирают более 1,5 миллиона человек.