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В России разработали тест для диагностики рака по воздуху 

Мира Маркина 6 мая 2020
В РФ создали тест для диагностики рака по воздуху
Фото: depositphotos.com
Российские исследователи разработали импортозаменяющую тест-систему, позволяющую диагностировать рак органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентов воздуха. Об этом сообщает "Росатом".
На разработку технологии и организацию производства планируют потратить 4,5 миллиона рублей.
Система позволит диагностировать недуг на ранних стадиях и оценить эффективность проведенного лечения:
«Такой диагностический комплекс сократит затраты на приобретение импортного оборудования и расходных материалов, а главным образом повысит охват населения ранней диагностикой наиболее распространенных болезней органов пищеварения, что существенно повысит продолжительность и качество жизни населения»,
— отмечают эксперты.
В данный момент в России используются зарубежные тест-системы. Ученые сообщают, что их недостаточно для диагностики широко распространенных болезней органов пищеварения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли средство против неизлечимого рака.
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