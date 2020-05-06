В РФ создали тест для диагностики рака по воздуху

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Российские исследователи разработали импортозаменяющую тест-систему, позволяющую диагностировать рак органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентов воздуха. Об этом сообщает "Росатом".

На разработку технологии и организацию производства планируют потратить 4,5 миллиона рублей.

Система позволит диагностировать недуг на ранних стадиях и оценить эффективность проведенного лечения:

«Такой диагностический комплекс сократит затраты на приобретение импортного оборудования и расходных материалов, а главным образом повысит охват населения ранней диагностикой наиболее распространенных болезней органов пищеварения, что существенно повысит продолжительность и качество жизни населения»,

— отмечают эксперты.

В данный момент в России используются зарубежные тест-системы. Ученые сообщают, что их недостаточно для диагностики широко распространенных болезней органов пищеварения.