Врачи назвали самые опасные для человека продукты

Ученые из США провели исследование и выяснили, какие продукты наиболее негативно влияют на здоровье человека.

В ходе работы эксперты пришли к выводу, что существенный вред организму наносит регулярное употребление бекона, кондитерских изделий, колбас, гамбургеров, мороженого, полуфабрикатов и чипсов.

Специалисты подчеркнули, что данные продукты не только являются канцерогенами, но и на 15% повышают риск развития сахарного диабета второго типа.

Такая еда за счет высокой энергетической ценности способствует набору веса. А лишние килограммы — один из основных факторов развития диабета. Помимо этого эксперты подчеркнули, что в фастфуде зачастую крайне много химии, что также неблагоприятно отражается на организме.