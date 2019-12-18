Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему нельзя спать в носках
Почему нельзя спать в носках
Новости
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Болезни и лекарства
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Новости
Самые страшные психические расстройства
Самые страшные психические расстройства
Болезни и лекарства

Врачи назвали самые опасные для человека продукты 

Ангелина Ордовская
47 минут назад
Ученые из США провели исследование и выяснили, какие продукты наиболее негативно влияют на здоровье человека.
В ходе работы эксперты пришли к выводу, что существенный вред организму наносит регулярное употребление бекона, кондитерских изделий, колбас, гамбургеров, мороженого, полуфабрикатов и чипсов.
Специалисты подчеркнули, что данные продукты не только являются канцерогенами, но и на 15% повышают риск развития сахарного диабета второго типа.
Такая еда за счет высокой энергетической ценности способствует набору веса. А лишние килограммы — один из основных факторов развития диабета. Помимо этого эксперты подчеркнули, что в фастфуде зачастую крайне много химии, что также неблагоприятно отражается на организме.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, от которых подскакивает давление.
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя спать в носках
Почему нельзя спать в носках 1
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Самые страшные психические расстройства
Самые страшные психические расстройства
Почему с возрастом тяжелее переносить похмелье
Почему с возрастом тяжелее переносить похмелье 3
Видео
Откуда берется горечь во рту
02:59
Откуда берется горечь во рту
Болезни и лекарства
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
00:30
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
ЗОЖ
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Почему хрустят колени при занятиях спортом
01:43
Почему хрустят колени при занятиях спортом
ЗОЖ Болезни и лекарства
Какие обезболивающие пить при головной боли
11:44
Какие обезболивающие пить при головной боли
Болезни и лекарства ЗОЖ
Сердечникам будут выдавать лекарства бесплатно
00:24
Сердечникам будут выдавать лекарства бесплатно
Болезни и лекарства Новости
Как понять, что у вас глисты
08:38
Как понять, что у вас глисты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
ЗОЖ
Передаются ли венерическое болезни через унитаз
08:14
Передаются ли венерическое болезни через унитаз
Болезни и лекарства
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
00:42
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение