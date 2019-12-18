Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врачи назвали самые опасные для человека продукты
Врачи назвали самые опасные для человека продукты
Болезни и лекарства
Почему нельзя спать в носках
Почему нельзя спать в носках
Новости
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Болезни и лекарства
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Новости

Врачи назвали продукты, от которых повышается давление 

Диана Овсепян
3 часа назад
Повышенное давление, особенно с годами, мешает жить очень многим. Люди страдают от стенокардии, болей в голове и груди и слабости просто из-за того, что их давление "скачет".
Однако, как выяснил "Рамблер", специалисты выделяют ряд продуктов, которые оказывают влияние на уровень артериального давления. Среди таких продуктов чаще всего называют те, которые содержат много жиров и соли.

Жиры

Доказано, что большое количество насыщенных жиров в пище повышает уровень "плохого" холестерина, а вместе с ним и к образованию атеросклеротических бляшек. Эти самые бляшки уменьшают количество места в артериях для свободного протока крови. В результате сердце старается качать кровь активнее, а это приводит к повышению давления.
Среди продуктов с высоким содержанием таких жиров выделяют сало, жареную пишу, маргарин, жирное красное мясо, пальмовое масло, колбаса.

Соль и натрий

Фастфуд и полуфабрикаты чаще всего содержат большое количество пищевой соли, в которой есть соединения натрия. Именно натрий задерживает в организме лишнюю жидкость, что впоследствии приводит к скачку артериального давления.
Вредный натрий содержат консервированные супы, мясо и овощи, картофельные чипсы с приправами, маринады, соусы и некоторые готовые блюда.

Целый список

Кроме того, давление могут повысить маринады, соленья, жгучие приправы, специи, чеснок и лук.
Похожими свойствами обладают кофе и сладкие газированные напитки, содержащие кофеин, а также высококалорийная выпечка, которая становится "углеводной бомбой" для организма.
Комментарии 2
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали самые опасные для человека продукты
Врачи назвали самые опасные для человека продукты 1
Почему нельзя спать в носках
Почему нельзя спать в носках 1
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Врач рассказал об ошибках россиян в лечении ОРВИ
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Врачи раскрыли незаметный признак раковой опухоли
Самые страшные психические расстройства
Самые страшные психические расстройства
Видео
Откуда берется горечь во рту
02:59
Откуда берется горечь во рту
Болезни и лекарства
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
00:30
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
ЗОЖ
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Почему хрустят колени при занятиях спортом
01:43
Почему хрустят колени при занятиях спортом
ЗОЖ Болезни и лекарства
Какие обезболивающие пить при головной боли
11:44
Какие обезболивающие пить при головной боли
Болезни и лекарства ЗОЖ
Сердечникам будут выдавать лекарства бесплатно
00:24
Сердечникам будут выдавать лекарства бесплатно
Болезни и лекарства Новости
Как понять, что у вас глисты
08:38
Как понять, что у вас глисты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
ЗОЖ
Передаются ли венерическое болезни через унитаз
08:14
Передаются ли венерическое болезни через унитаз
Болезни и лекарства
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
00:42
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение