Врачи назвали продукты, от которых повышается давление

Повышенное давление, особенно с годами, мешает жить очень многим. Люди страдают от стенокардии, болей в голове и груди и слабости просто из-за того, что их давление "скачет".

Однако, как выяснил "Рамблер", специалисты выделяют ряд продуктов, которые оказывают влияние на уровень артериального давления. Среди таких продуктов чаще всего называют те, которые содержат много жиров и соли.

Жиры

Доказано, что большое количество насыщенных жиров в пище повышает уровень "плохого" холестерина, а вместе с ним и к образованию атеросклеротических бляшек. Эти самые бляшки уменьшают количество места в артериях для свободного протока крови. В результате сердце старается качать кровь активнее, а это приводит к повышению давления.

Среди продуктов с высоким содержанием таких жиров выделяют сало, жареную пишу, маргарин, жирное красное мясо, пальмовое масло, колбаса.

Соль и натрий

Фастфуд и полуфабрикаты чаще всего содержат большое количество пищевой соли, в которой есть соединения натрия. Именно натрий задерживает в организме лишнюю жидкость, что впоследствии приводит к скачку артериального давления.

Вредный натрий содержат консервированные супы, мясо и овощи, картофельные чипсы с приправами, маринады, соусы и некоторые готовые блюда.

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Кроме того, давление могут повысить маринады, соленья, жгучие приправы, специи, чеснок и лук.

Похожими свойствами обладают кофе и сладкие газированные напитки, содержащие кофеин, а также высококалорийная выпечка, которая становится "углеводной бомбой" для организма.