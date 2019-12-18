Какие обезболивающие пить при головной боли

Смотрите видео и узнайте больше о головной боли. Вряд ли найдётся человек, который хоть раз не столкнулся с ней. Но если для одних людей головная боль не является критичной проблемой, то других она мучает постоянно. Кроме того, головная боль окружена массой мифов. Ролик рассказывает, какие обезболивающие стоит пить при головной боли, может ли болеть голова из-за проблем с позвоночником и какие продукты способствуют головной боли.