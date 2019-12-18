Врачи рассказали, как снизить риск развития рака

Эксперты Американского онкологического сообщества рассказали, как можно избежать рака молочной железы. Специалисты выяснили, что риск развития данной онкологии снижается при потере лишнего веса.

К такому выводу медики пришли, проанализировав данные 180 тысяч женщин в возрасте 50 лет и старше. Их вес измеряли три раза на протяжении десяти лет: на старте исследования, спустя пять лет и еще через четыре года. Согласно результатам, у женщин, которым удалось сбросить вес, риск развития рака молочной железы был ниже, чем у тех, у кого вес не менялся.

Так, женщины, потерявшие 2-4,5 килограммов заболевали раком на 13% реже. Те, кто сбросил 4,5-9 килограммов на 16%, а женщины, которые потеряли более девяти килограммов, и вовсе снизили риски на 26%.