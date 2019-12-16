Врачи обнаружили связь электронных сигарет с раком

Врачи обнаружили связь электронных сигарет с болезнями легких

Считается, что электронные сигареты приносят меньший вред, чем обычные, однако ученые обнаружили серьезные риски, связанные с их употреблением.

Так, специалисты из Калифорнийского университета Сан-Франциско провели исследование и выяснили, что у курильщиков "электронок" риск развития болезней легких увеличивается на треть.

Среди таких болезней выделяют хронические бронхиты, астму и энфизему, которая часто приводит к инвалидности. Кроме того, вейпинг повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких, способную привести и к раку.

Так, ученые считают, что электронные сигареты вредны сами по себе, однако их "эффект" проявляется в организме спустя долгое время.