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Врачи обнаружили связь электронных сигарет с болезнями легких 

Рамблер 4 часа назад
Врачи обнаружили связь электронных сигарет с раком
Фото: depositphotos.com
Считается, что электронные сигареты приносят меньший вред, чем обычные, однако ученые обнаружили серьезные риски, связанные с их употреблением.
Так, специалисты из Калифорнийского университета Сан-Франциско провели исследование и выяснили, что у курильщиков "электронок" риск развития болезней легких увеличивается на треть.
Среди таких болезней выделяют хронические бронхиты, астму и энфизему, которая часто приводит к инвалидности. Кроме того, вейпинг повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких, способную привести и к раку.
Так, ученые считают, что электронные сигареты вредны сами по себе, однако их "эффект" проявляется в организме спустя долгое время.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что на этот счет думает российский врач.
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Редактор:  Диана Овсепян
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