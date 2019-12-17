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Какие лекарства скупают россияне перед Новым годом 

Рамблер 4 часа назад
Исследовательская компания DSM Group проанализировала продажи лекарственных средств за 2015–2018 годы и выяснила, какие препараты пользуются наибольшим спросом у россиян накануне новогодних праздников. Результаты приводит портал NEWS.ru.
Накануне Нового года резко увеличивается спрос на препараты против простуды и гриппа. Например, продажи местного противовирусного средства (назальной мази) увеличиваются на 66%, в среднем за неделю продается примерно 249,4 тысячи упаковок, тогда как в остальное время этот показатель составляет не более 150,2 тысячи упаковок в неделю.
Также растут продажи иммуномодуляторов, порошков против симптомов ОРВИ и простуды, спреев против насморка, муколитиков и отхаркивающих препаратов.
Лидерство же удерживает парацетамол, в неделю продаются 1,2 млн упаковок, что на 14% больше, чем в остальное время.
Ранеее "Рамблер" писал, как вернуть лекарства в аптеку.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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