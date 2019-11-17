Как вернуть лекарства в аптеку

Во многих аптеках, которые не желают нажить себе лишних проблем с покупателями, на самом видном месте располагают объявление о том, что лекарства возврату и обмену не подлежат. Препараты требуют особых условий хранения и до, и после вскрытия упаковки. Ни один потребитель сможет гарантировать неукоснительного соблюдения всех требований, а значит аптеки имеют все законные права не принимать однажды проданные медикаменты. Тем не менее в некоторых случаях вернуть препарат и получить за него деньги можно, "Рамблер" рассказывает как.

Обратите внимание на срок годности, целостность упаковки, соответствие заявленного количества таблеток или ампул реальному, а также наличие вкладыша-инструкции. Если срок годности истек, упаковка помята, таблетки раскрошились или их не хватает и при этом нет инструкции, препарат можно вернуть в аптеку. Кстати, такую проверку можно сделать не отходя от кассы.

Если лекарство не работает и вы полны решимости это доказать, препарат можно отнести в центр контроля и сертификации лекарственных средств. После экспертизы вам выдадут заключение, с которым можно вернуться в аптеку за деньгами. Отказать не имеют права.