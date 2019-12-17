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Жизненно важные лекарства могут сильно подешеветь 

Рамблер 24 минуты назад
Жизненно важные лекарства могут сильно подешеветь
Фото: depositphotos.com
В течение 2020 года стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) может существенно снизиться. Об этом пишет газета "Коммерсант". Это может произойти после введения нового порядка регистрации цен на лекарственные средства. В этом случае стоимость препаратов, как полагают участники фармрынка, будет зависеть от рыночной ситуации в других странах. Снижение может составить от 15 до 80%.
Согласно новым правилам, в России будет действовать два варианта перерегистрации цен: добровольный и обязательный. В последнем случае государство само возьмет на себя обязанность перерегистрации, если заметит, что производитель завышает стоимость тех же препаратов на российском рынке по сравнению с зарубежными.
Ранее "Рамблер" писал о том, что больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства , Газета "Коммерсантъ"
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