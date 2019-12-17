Жизненно важные лекарства могут сильно подешеветь

В течение 2020 года стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) может существенно снизиться. Об этом пишет газета "Коммерсант". Это может произойти после введения нового порядка регистрации цен на лекарственные средства. В этом случае стоимость препаратов, как полагают участники фармрынка, будет зависеть от рыночной ситуации в других странах. Снижение может составить от 15 до 80%.

Согласно новым правилам, в России будет действовать два варианта перерегистрации цен: добровольный и обязательный. В последнем случае государство само возьмет на себя обязанность перерегистрации, если заметит, что производитель завышает стоимость тех же препаратов на российском рынке по сравнению с зарубежными.